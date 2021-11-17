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【互聯互通】滬港通七周年南向通累計成交逾23萬億　累計2.1萬億元內地資金淨流入港股

股市 18:20 2021/11/17

分享：

【互聯互通】滬港通七周年南向通累計成交逾23萬億　內地投資者持港股總額增至2.2萬億元

滬港通今天（11月17日）迎來七周年，深港通亦於2016年12月5日啟動。港交所 （00388） 指，截至今年11月10日，南向港股通七年累計成交額達23.1萬億元，累計2.1萬億元內地資金淨流入港股；內地投資者透過港股通持有港股的總額持續攀升，由2014年底的131億港元，增至2.2萬億元。

研究容許「港股通」以人民幣計價【下一頁】

北向方面，滬股通和深股通過去七年累計成交額64萬億元人民幣，累計1.5萬億元人民幣淨流入內地股票市場；香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額亦不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至2021年11月10日的2.6萬億元人民幣。

港股通今年日均成交按年升87%

截至2021年11月10日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1222.6億元人民幣，比去年同期上漲35%，南向港股通今年日均成交額已達440.6億港元，比去年同期上漲87%。

港交所指，未來將繼續與內地合作夥伴、監管機構、廣大用戶及市場各方合作，不斷優化互聯互通機制，為兩地市場創造更多機遇，連接中國與世界。

相關文章：【互聯互通】中證監易會滿：續拓寬滬深港通標的範圍　在中概股監管及跨境審計等領域與相關方合作

相關文章：【互聯互通】中證監方星海：進一步豐富滬深港通標的　完善企業境外上市監管制度 

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 深股通 港股通 滬股通 香港 深港通 滬港通 互聯互通

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