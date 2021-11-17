【大灣區】銀行學會調查：逾半從業員有意到大灣區發展　料發展前景較佳

▲ 香港銀行學會調查發現，超過一半銀行及金融從業員未來2至3年，有意到大灣區就業；圖為銀行學會行政總裁梁嘉麗。

香港銀行學會最新調查發現，超過一半銀行及金融從業員未來2、3年有意到大灣區發展，主要看好大灣區可以提供更好的發展前景。另有超過60%人有意投身金融科技（FinTech）領域。

銀行學會發布《銀行業人才培訓和發展調查》，發現「科技及數據技能」、「銀行業新知識及技能」，以及「綠色及可持續金融相關技能」，分別是三大銀行及金融服務業技能缺口。

在「銀行業新知識及技能」方面，各有超過60%人認為「監管和合規」及「大灣區及跨境市場知識」是本地從業員最需要提升的兩大能力。

另有52%受訪者有意在未來2、3年到大灣區就業，其中有63%人相信大灣區將提供較佳事業發展前景。83%人認為在大灣區內地城市累積工作經驗，有利日後在香港銀行業發展。

銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，結果反映促進跨境金融人才流動及建立大灣區人才庫，已成為香港銀行及金融服務界的重點策略之一；學會未來將繼續協助本地從業員取得內地認可的專業資格，從而協助銀行加強及共享大灣區金融人才資源配置。

此外，調查顯示61%受訪者有意在未來2、3年內投身金融科技領域，當中53%認為行業和事業前景較佳。此外， 93%人指所屬銀行於過去12個月在數碼化轉型取得進展，有38%受訪者更表示進度顯著。

銀行學會在今年5月至7月以網上形式，進行為期約8星期調查，收集近850名受訪者意見，當中以本地銀行和金融服務業從業員為主。

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