【最貴望遠鏡】耗資近百億美金 史上最貴望遠鏡 韋伯太空望遠鏡將於12月18日升空

根據美國太空總署資料，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡計劃已經進入最後階段，目前已經運至法屬圭亞那，目前工程師正在組裝運載器的部件，並會在12月18日將望遠鏡送入太空。

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詹姆斯·韋伯太空望遠鏡計劃為哈柏太空望遠鏡和史匹哲太空望遠鏡的後繼計劃，原定於2007年發射升空，但由於各種原因，導致項目嚴重超支，發射時間數次推遲，最終望遠鏡的造價為96.6億美元，如果將後續運作開支計算入內，整個計劃的耗費將會突破100億美元，韋伯太空望遠鏡亦因此而被稱為史上最貴望遠鏡。



與哈勃太空望遠鏡專注於紫外線波長不同，韋伯太空望遠鏡主要觀測紅外線光譜，其口徑達到6.5公尺，面積為哈伯太空望遠鏡的5倍以上，亦因此其觀測效能遠比哈勃太空望遠鏡強大，科學家估算其觀測範圍甚至能捕捉到宇宙大爆炸之後最初一批星體的誕生，從而了解早期星系的模樣、星體與生命的起源和演化。



由於採用紅外線傳感器，因此望遠鏡本身容易受到地球本身產生的紅外線干擾，這導致韋伯太空望遠鏡需要被發射至距離地球150萬公里的第二拉格朗日點運作，相反，哈勃太空望遠鏡則位於地球的559 公里上空軌道運作。因為距離緣故，一旦韋伯太空望遠鏡發生固障，科學家們將沒有任何辦法可以進行維修，因此整個計劃的每一環都不能夠出現差錯。

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記者：鄭日棱