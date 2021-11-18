【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季蝕27億人幣差過預期　股價急挫一成（第三版）

▲ 【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成 經調整淨虧損略差市場預期

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）公布第3季業績，期內淨營業額總額52.07億元（人民幣，下同），按年增61%，好過預期的51.72億元；淨虧損約26.77億元，按年擴大1.47%，差過預期的蝕18.30億元；經調整淨虧損約16.22億元，按年擴大67.7%，略差過預期的蝕15.43億元。

嗶哩嗶哩股價全日跌逾一成，收報630元，盤中低見616元，成交額11.26億元。

第四季MAU及DAU將穩中有增

月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）分別達到2.67億及7210萬，同樣按年增35%，優於市埸預期，主席兼首席執行官陳睿在分析員會議上預計，今年第四季MAU及DAU將穩中有增，「表現等於或優於第三季度」。

市埸吹起元宇宙熱潮，陳睿指出，公司擁有不斷產生內容生態，加上用戶基礎龐大，是最適合實踐元宇宙的公司之一，但陳睿強調，元宇宙並非短期兩至三年會發生的事，現時產品技術仍有待突破。

料廣告業務繼續保持高速及健康增長

問及內地加強保護用戶個人數據以及宏觀經濟放緩會否不利廣告表現，管理層稱，過去10個季度的廣告收入增幅均勝預期，隨著上季廣告算法效率提升，相關點擊率增加3成，加上廣告播放場景打通等，廣告格式趨向視頻化，帶動廣告表現，相信未來可以繼續保持高速及健康增長。

B站的MAU2.67億，而移動端月活用戶達2.50億，分別較去年同期增加35%及36%。DAU7210萬，按年增加35%。平均每月付費用戶2390萬，按年增加59%。

移動遊戲營業額增9%

業務分部營業額方面，（1）移動遊戲為13.92億元，按年增加 9%；（2）增值服務19.09億元，按年增加95%，主要是由公司推進商業化的進程，且增值服務包括大會員、直播服 務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致；（3）廣告為11.72億元，按年增加110%，主要是由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及廣告效率有所提高所致。（4）電商及其他則為7.34億元，按年增加78%，主要是電商平台的產品銷售增加所致。

公司預計，第四季度淨營業額達到57億至58億元。

用戶日均使用時長達88分鐘、付費率亦達到8.9%

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿指，MAU及DAU均按年增長35%，用戶黏性和參與度更進一步提升，用戶日均使用時長達88分鐘，是有史以來的最高記錄。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣稱，收入結構更加均衡穩健，同時各項業務的營收能力也在不斷提升，第三季付費率亦達到8.9%。相信現時憑藉堅實的基本面、穩健的資產負債表和充裕現金儲備，正在實現近期及長期目標的正軌上。

陳睿強調，在增長的同時，持續踐行作為一家負責任的上市公司的承諾，繼續培育兼容並蓄的社區，倡導正能量內容價值觀，並全力深化環境、社會和管治實踐。

（第二版加入分析員會議內容；第三版更新股價）

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