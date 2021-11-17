【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成　經調整淨虧損略差市場預期　美股盤前現跌7%

▲ 【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季收入增6成 經調整淨虧損略差市場預期

「B站」嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）公布第3季業績，期內淨營業額總額52.07億元（人民幣，下同），按年增61%，好過預期的51.72億元；淨虧損約26.77億元，按年擴大1.47%，差過預期的蝕18.30億元；經調整淨虧損約16.22億元，按年擴大67.7%，略差過預期的蝕15.43億元。

嗶哩嗶哩美股盤前現跌7%，報82.72美元。

B站的月均活躍用戶（MAU）2.67億，而移動端月活用戶達2.50億，分別較去年同期增加35%及36%。日均活躍用戶（DAU）7210萬，按年增加35%。平均每月付費用戶2390萬，按年增加59%。

移動遊戲營業額增9%

業務分部營業額方面，（1）移動遊戲為13.92億元，按年增加 9%；（2）增值服務19.09億元，按年增加95%，主要是由公司推進商業化的進程，且增值服務包括大會員、直播服 務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致；（3）廣告為11.72億元，按年增加110%，主要是由於嗶哩嗶哩品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及廣告效率有所提高所致。（4）電商及其他則為7.34億元，按年增加78%，主要是電商平台的產品銷售增加所致。

公司預計，第四季度淨營業額達到57億至58億元。

用戶日均使用時長達88分鐘、付費率亦達到8.9%

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿指，MAU及DAU均按年增長35%，用戶黏性和參與度更進一步提升，用戶日均使用時長達88分鐘，是有史以來的最高記錄。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣稱，收入結構更加均衡穩健，同時各項業務的營收能力也在不斷提升，第三季付費率亦達到8.9%。相信現時憑藉堅實的基本面、穩健的資產負債表和充裕現金儲備，正在實現近期及長期目標的正軌上。

陳睿強調，在增長的同時，持續踐行作為一家負責任的上市公司的承諾，繼續培育兼容並蓄的社區，倡導正能量內容價值觀，並全力深化環境、社會和管治實踐。

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