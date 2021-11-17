【新股IPO】網易雲音樂已成功闖關 傳集資10億美元

網易（09999）旗下在綫音樂平台網易雲音樂已通過上市聆訊，並將重啟在港上市計劃。引述外電報道，網易雲音樂計劃年底前掛牌，集資額維持在10億美元，市值50億至60億美元；聯席保薦人為中金、瑞信及美銀證券。網易雲音樂本於今年5月申請上市，惟在8月指因內地收緊科技監管而決定推遲上市計劃。

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根據網易雲音樂的初步招股文件顯示，網易雲音樂在今年9月底止九個月的總收入按年增長51.53%至51.08億元（人民幣，下同)，經營虧損11億元；在綫音樂服務月付費用戶數增長93.25%至2,752.14萬人，每月每付費用戶收入跌24.44%至6.8元。

此外，網易雲音樂又指，可能由於宏觀經濟和監管環境、競爭動態發生變化以及無法及時有效地應對該等變化而於可預見的將來繼續產生淨虧損，公司無法準確預測何時能夠實現盈利，預期截至2021、2022及2023年12月底止年度仍會持續虧損，另料淨負債狀況於上市後可能進一步惡化。

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網易雲音樂預期，截至今年12月底止年度的未經審計合併淨虧損相比去年同期將錄得大幅增加，期內估計淨虧損將受大幅可轉換可贖回優先股公允價值變動、銷售及市場費用增加以及研發費用增加所影響。公司估計集資所得將用作甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續物色能夠與其業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產，特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域。

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網易雲音樂於風險因素中提及其業務產生並處理大量數據，須遵守中國及其他司法轄區有關數據隱私及安全的法律法規。不當使用或披露數據均可能對公司業務及前景造成重大不利影響；同時指在《反壟斷法》及《關於平台經濟領域的反壟斷指南》的詮釋和執行方面面臨不確定因素。根據中國法律，公司本次及未來籌資活動可能須獲得中國證監會或其他中國政府機關的批准；公司無法預測是否能夠獲得可能需要的批准以及多久能獲得該批准。

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記者：張以正