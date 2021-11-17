【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易

負債千億元的中國紫光集團債務重整傳出最新進展。據《彭博通訊社》報道，由阿里巴巴（09988）牽頭的財團有望中選收購紫光集團。消息指，紫光集團引入戰略投資者進程已經進入最後階段，阿里和浙江國資組成的財團已獲內地官方批准成為紫光集團重組的戰略投資者，料交易超過500億元人民幣，有關交易最快下月達成，但目前仍在進行談判，有關時間表、交易規模及最終買家的細節仍存變數。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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報道引述消息人士指，中央傾向由阿里牽頭組成的財團，因為阿里具有財政實力，而且雙方在雲業務及半導體業務上具協同效益，但不論達成任何交易，都可能涉及對紫光約1,000億元人民幣的在岸和離岸債務。

紫光集團隸屬於清華大學，由於擴張過急，讓公司負債逾千億元人民幣，更出現債務違約。

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記者：郭秀慧