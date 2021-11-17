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法國小鎮奇招防婚禮失控 要新人畀定8800元按金

環球經濟金融 18:12 2021/11/17

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法國的婚禮多在市政府舉行，由市長或指定代表主持婚禮儀式。法國首都巴黎西郊的小鎮最近推出措施，要求新人需先支付1,000歐元（約8,811港元）按金，若在場賓客作出破壞婚禮或擾亂性行為，將會扣除按金作相應賠償。

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法國首都巴黎西郊的Poissy小鎮最近實施1,000歐元婚禮按金措施，市長奧利弗（Karl Olive）表示，收取按金是防止婚禮現場出現「反社會行為」，包括侮辱、打交，擅自燃點煙花、及故意破壞場地等行為，以免影響婚禮進行。

若發生混亂情況，一對新人或需承擔100歐元（881港元）清理費用和500歐元（4,405港元）維修費/而新人遲到30分鐘以上，亦需要罰款400歐元（3,524港元）。

奧利弗稱，自9月底以來，已在市政府內外舉行3場婚禮，3對新人都順利取回所有按金。他強調措施只針對一小撮作出不良行為影響絕大多數人生活的人。他指當議員或工作人員主持婚禮時往往受到侮辱或威脅，甚至帶著恐懼主持婚禮。當局有時更要在入口處安排配備攝影鏡頭的警察進行監察，因此有必要推出措施保護主持婚禮的職員。

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Poissy小鎮以往只要求新人簽署行為準則，不少全國各地市政府都沿用這個做法來減低婚禮出現反社會行為的風險。

據悉，婚禮失控情況主要發生在北非移民人口眾多的地區。本月初有超速的婚禮車輛在東南部城市尼斯撞死一名19歲男子，而在巴黎北郊的Aulnay-sous-Bois及鄰近郊區，警方更要出動催淚彈中止失控的婚禮派對，更發生了數宗慶祝婚禮的鳴槍事件。

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責任編輯：郭麗明

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