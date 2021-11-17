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【異動板塊】醫藥股普漲　騰盛博藥再升13%　近一星期已升逾80%

股樓投資 16:48 2021/11/17

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今日醫藥股普遍向上，早前獲中金發研報唱好的騰盛博藥（02137），今日再漲逾13%，本周累計上漲逾80%。中金早前首予騰盛博藥「跑贏行業」評級，目標價31元。

其他生物醫藥股也普遍上漲，和鉑醫藥（02142）漲超10%，再鼎醫藥（09688）升近7%，亞盛醫藥（06855）升5.5%，歸創通橋（02190）升近5%、開拓藥業（09939）升2.8%，諾誠健華（09969）及康方生物（09995）分別升3%及2%。

 

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通

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恒指走勢有起色 八大金剛你要識

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

騰盛博藥—B（02137） 港股
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