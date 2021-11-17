【異動板塊】醫藥股普漲　騰盛博藥再升13%　近一星期已升逾80%

今日醫藥股普遍向上，早前獲中金發研報唱好的騰盛博藥（02137），今日再漲逾13%，本周累計上漲逾80%。中金早前首予騰盛博藥「跑贏行業」評級，目標價31元。

其他生物醫藥股也普遍上漲，和鉑醫藥（02142）漲超10%，再鼎醫藥（09688）升近7%，亞盛醫藥（06855）升5.5%，歸創通橋（02190）升近5%、開拓藥業（09939）升2.8%，諾誠健華（09969）及康方生物（09995）分別升3%及2%。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股 另外料4股或納入港股通

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

恒指走勢有起色 八大金剛你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機