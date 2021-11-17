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【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有

環球社會熱點 18:09 2021/11/17

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印度傳媒報道，印度政府或會禁止國内使用加密貨幣交易，但允許國民以持有加密貨幣作為資產。報道亦指，印度政府正在制定法例加強監管加密貨幣，方案亦將解決相關稅收問題，或未來數周內提交內閣審議。

印度擬禁止加密貨幣交易 6個月內要出清 【下一頁】

印度《經濟時報》引述消息人士指，印度政府正制定法例監管加密貨幣交易，或會禁止用作交易或支付貨幣。但政府將允許民眾以類似股票、黃金及債權這類資產方式持有。

印度國會金融常務委員會周一（15日）曾與加密貨幣行業代表會面，委員會表示業界支持當局監管而非完全禁止加密貨幣。

印媒引述消息人士表示，法案或在未來兩至三周提交至政府內閣審議，政府有望在冬季議會會議上提出法案。法案料也會解決加密貨幣稅收問題，印度證券交易委員會（SEBI）或被指定作監管機構，但當局尚未有最終決定。

新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重 【下一頁】

印度總理莫迪（Narendra Modi）上周六（13日）參與加密貨幣相關會議，據報因為加密貨幣技術仍在不斷發展，政府內部認同訂立監管法案需具有前瞻性。

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責任編輯：李俊儀

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