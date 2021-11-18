  • 24°C
香港時間 : 20211118日 (四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】屯門名牌屋苑　兩房連企理裝修　呎價1.36萬

股樓投資 16:49 2021/11/18

分享：

屯門是早年發展的新市鎮，區內基建愈來愈好，亦帶動區內樓價上升，其中位於屯門市中心以北的大屋苑卓爾居，向來深受用家及投資者歡迎。今次介紹的單位為屯門卓爾居6座低層G室，實用面積522平方呎，兩房間隔，現叫價710萬元，可承造九成按揭。 

    點擊圖片放大
    +9
    +8
放盤單位 屯門卓爾居6座低層G室（物業編號：AN224225）
實用面積 522平方呎
間隔 兩房
叫價 710萬元
賣點 鄰近鐵路站、方便之選、名牌屋苑、間隔四正

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3CjolXT

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

同場加映【溫股知新】恒指走勢有起色 八大金剛你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 卓爾居 祥益地產

上一篇文章

【恒大危機】恒大清倉所持16.6億股 恒騰網絡全日大升25%

下一篇文章

【嗶哩嗶哩 9626】 嗶哩嗶哩上季蝕近27億 差過市場預期 股價急挫逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【大行點睇】第三季盈利大勝市場預期 花旗維持金山軟件買入評級
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款