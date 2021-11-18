【帶你睇盤】屯門名牌屋苑　兩房連企理裝修　呎價1.36萬

屯門是早年發展的新市鎮，區內基建愈來愈好，亦帶動區內樓價上升，其中位於屯門市中心以北的大屋苑卓爾居，向來深受用家及投資者歡迎。今次介紹的單位為屯門卓爾居6座低層G室，實用面積522平方呎，兩房間隔，現叫價710萬元，可承造九成按揭。

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放盤單位 屯門卓爾居6座低層G室（物業編號：AN224225） 實用面積 522平方呎 間隔 兩房 叫價 710萬元 賣點 鄰近鐵路站、方便之選、名牌屋苑、間隔四正

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