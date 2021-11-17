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【有相睇】上車客趕年底前買樓　見杏花邨業主筍價放盤即斥750萬入市　低市價3%成交

股樓投資 17:37 2021/11/17

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早前市場購買力爆發，筍盤買少見少，若想找合心意的樓盤上車，往往要「落足眼力」在市場尋寶。最近有上車客一見筍價放盤即扑鎚入市，成功以低市價購入心水單位。

單位圖片

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美聯物業李聖智表示，杏花邨38座低層6室單位，實用面積499呎，為兩房方廳間格，望內街景。單位以750萬元成交，折合實用呎價約15,030元。他指出，買家為同區用家，見原業主叫價合理，以及趁年底前入市，故斥資約750萬元筍價承接，成交價比市價低約3%。由代理提供的單位相可見，單位內櫳間隔、擺設四正，全屋間隔亦實用。

原業主於2006年5月份以約222萬元購入上述物業，持貨15年，是次轉售帳面獲利約528萬元，物業升值約238%。

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撰文 : 謝昕蕎

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