【汽車股】廣州車展周五開幕 瑞銀料短期刺激行業氣氛

廣州車展將於本周五（19日）開幕，瑞銀發表報告，預計電動車將成焦點，其中廣汽 （02238） 及小鵬 （09868） 料在主場優勢下，將密集推出新產品，而長城汽車 （02333） 亦料成焦點之一。

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該行表示，電動車滲透率增加，競爭加快，預計長汽將在各大車企中推出最多新車車款，而其高端電動車品牌沙龍首款車型亦將於明年交付。瑞銀指近日汽車業挑戰不少，估值亦高，對行業抱謹慎態度，但預計廣州車展可刺激行業氣氛。

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