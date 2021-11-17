國泰預期全年錄重大虧損 惟7至10月營運現金接近收支平衡

國泰航空(00293)宣布，今年10月載客量76,430人次，按年增98.3％，但對比疫情前2019年10月的水平下跌97.2％。收入乘客千米數按年上升95％，但與2019年10月相比減少96.1％。乘客運載率上升11.4個百分點至29.6％，以可用座位千米數計算的運力雖增加19.9％，惟仍較疫情前下跌89.9％。截至今年10月底止十個月，載客人次按年減少87.8％，運力下跌68.4％，而收入乘客千米數則下跌84％。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，10 月份的客運業務比過往數月更具挑戰。

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國泰又表示，下半年是貨運旺季，今年以來的貨運高峰期特別強勁，加上公司持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益。在 2021 年 7 至 10 月這四個月期間，在營運現金方面已達致接近收支平衡。國泰雖預期今年下半年的業績將較上半年有顯著改善，然而今年全年仍將錄得重大虧損。營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響增加航班的能力，加上疫情在世界各地持續發展，公司的客運及貨運業務依然面對重重挑戰。

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