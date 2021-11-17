【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

其他股評時段:

01:47 港股頂裂口

03:35 內房佔ABS三成

05:50 通關將有新進展，利好市場

06:20 恒指將檢討

08:08 市場偏重新經濟體

09:28 09633 農夫山泉

11:28 藥股:06160、01801(01801 有機會向上沖

12:55 通脹

13:52 Bitcoin、黃金同步上升

15:38 6.2 CPI連續上升

17:30 07299、02840

19:44 元宇宙

22:52 元宇宙股:Meta、Unity、Roblox

24:44 Microsoft將大力投資元宇宙

28:41 Q&A

28:28 02013

30:15 01164

31:43 00956

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