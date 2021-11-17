【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

上一篇文章
鍾情港島樓交通配套又睇好當區發展 688萬買君豪峰一房 上手3年帳蝕逾21萬
其他股評時段:
01:47 港股頂裂口
03:35 內房佔ABS三成
05:50 通關將有新進展，利好市場
06:20 恒指將檢討
08:08 市場偏重新經濟體
09:28 09633 農夫山泉
11:28 藥股:06160、01801(01801 有機會向上沖
12:55 通脹
13:52 Bitcoin、黃金同步上升
15:38 6.2 CPI連續上升
17:30 07299、02840
19:44 元宇宙
22:52 元宇宙股:Meta、Unity、Roblox
24:44 Microsoft將大力投資元宇宙
28:41 Q&A
28:28 02013
30:15 01164
31:43 00956
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM Cafe