【通脹高企】英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5%

英國上月的消費者物價指數（CPI）按年升約4.2%，通脹率達到10年以來新高。能源價格急升成為通脹高企的元兇，導致英國人的生活開支大增。但英國商會警告通脹率正處於上升軌道，預測明年通脹水平達到5%。

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英國國家統計局（ONS）周三（17日）公布，CPI於10月按年升4.2%，較前一個月的3.1%升1.1個百分點。上述升幅創下自2011年底以來的新高，超出經濟學家預期，並為英倫銀行加息帶來壓力。

ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，能源價格上限上調12%使能源費急增，包括二手車和燃料開支上升，餐飲行業及酒店也受到影響。

菲茨納更指工廠生產商品的成本和原材料價格也大幅上升，目前處於至少10年以來的高位。

汽車集團RAC周三發布的一份報告更顯示，隨著汽油和柴油成本每日創新高，三分之一的司機已經減少駕駛。

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英國財長辛偉誠（Rishi Sunak）表示，不少國家都從疫情中復甦並面對高通脹情況。他表示政府了解民眾的生活成本大增，因此正採取行動斥資42億英鎊來協助民眾。

英國商會（British Chambers of Commerce）經濟主管蒂魯（Suren Thiru）表示，通脹現時處於顯著上升軌道（significant upward trajectory），並正如英倫銀行預測，通脹水平有機會於明年達到5%。

但蒂魯認為隨著全球供應鏈問題改善，而且加稅會打擊人們消費能力，通脹水平日後應該能回落至2%的目標。

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責任編輯：鄭錦玲