▲ 【美股業績】愛奇藝第三季收入增6% 內容調度存很大不確定性

愛奇藝（美：IQ）公布第三季業績，期內收入為75.89億元（人民幣；下同），按年增6%，淨虧損為17.34億元，去年同期淨虧損為11.76億元，會員訂閱總數為1.036億，按年跌1.1%。

收入細分方面，會員服務收入為43億元，按年增8%；線上廣告服務收入為17億元，按年跌10%；內容分發收入為6.27億元，按年增60%。

愛奇藝創辦人、集團行政總裁龔宇表示，上季在內容調度（Content Schedule）方面遇到很大不確定性，導致收入低於預期，預計未來不確定性仍存在，集團正積極適應新的市場環境，未來將專注多元化內容發展和提高運營效率。

集團表示，愛奇藝極速版和海外業務等增長迅速，未來將繼續推出新的智慧生產能力，推動長視頻製作流程產業化，相信過去十年積累的經驗以及現時的短暫挑戰將令集團長遠地更具彈性和適應市場變化。

展望第四季，愛奇藝預料總收入介乎70.8億至75.3億元之間，按年跌5%至增1%之間。

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編輯：曾樂詩