【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉

相信要在市場上購得一心儀且價格便宜的單位並不容易，而現時有不少人也會購買相對便宜的二手公屋，然而在裝修上，二手單位卻要花更多的心思。是次要介紹的單位於屯門的田景邨，其面積為531呎，裝修費約46萬，裝修時間為約3個月，全屋走簡約、時尚風格。

這單位原則屬長形，有3房、一梗廚、一梗廁，然而房間並沒有進行隔間劃分，因此私隱度較低，而業主在購買單位後決定進行全屋清拆和裝修，由於單位只有兩人居住，因此戶主要求只需有兩房，以便有更多空間劃分出客廳和飯廳。

戶主在這單位要求要有足夠的空間感及儲物空間，而在全屋設計風格上，則希望以時尚簡約為主但要保留木紋地板。設計師指，最難的是安排冷氣去水，而幸好最後也有把這難題解決。

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為了擴大空間，設計師在廚房和廁所上有進行間隔改動。他改動了舊有浴室間隔，將其改大，並把原有的廚房改為開放式廚房，而為了阻隔油煙，廚房也使用了玻璃趟門，另外，設計師也造了一玻璃展示櫃以遮蓋舊公共喉管。

在裝修設計特點上，一入門，大門口的小玄關位有一灰木紋色的落地小型儲物櫃，以用盡屋內每寸空間，而入內近房間的位置也放了一灰配白木紋色的L型儲物櫃，以增加收納，而大門則用了黑色以增加時尚的感覺。

此外，設計師在大廳上造了一雲石面的電視特色牆，並把電視掛起，另也有一白色木紋配灰色的電視矮櫃，以方便戶主擺放音響及收納雜物。 此外，客廳也擺放了一張米白色沙發及一長排及一方形的椅凳，以確保有足夠的座位。

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另外，兩間房的設計基本上一樣，其均用了木色的木門，並造了一地台床連大型落地衣櫃，以供業主收納衣物，而其中一間房的露台位造了一桌子及玻璃展示櫃，以方便戶主工作和擺放收藏品。在廚房上，設計師造了一L型灰黑色亮面廚櫃以增加收納空間，另也造了北歐風的白色特色牆，以增加時尚奢華的感覺。

最後，設計師在廁所造了一鏡面趟門，以節省空間更增加屋內的空間感，而入內則有一排置頂儲物櫃、鏡櫃及洗手台連儲物櫃，以便戶主有足夠的地方收納，另外，廁所內也有一浴屏，做了乾濕分離的設計，整個較為亮眼的地方是其一面水晶磚特色牆，使廁所的色調不會過於單調也較有新意。

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費用： 清拆：3萬

水電：9萬

泥水：8.5萬

木器：17萬

油漆：3萬

鋁窗：3.8萬

雜項：2萬 總數：約46萬

圖片由屋子設計提供

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責任編輯：關海儀