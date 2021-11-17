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【職場熱話】 打工仔轉新公司 驚喜發現設有飯堂 食品價格比外面便宜一半

理財智慧 18:18 2021/11/17

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不知道大家希不希望自己公司能有飯堂呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己從朋友口中得悉其新轉的公司設有飯堂，而飯堂的食物比外面餐廳要便宜得多，因此那朋友能節省不少金錢，也不用在午飯時間外出吃飯，樓主因而感到十分羨慕，希望自己公司也能有飯堂。

樓主經歷：

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【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求   打工仔辭職等於沒辭感無奈下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「雖然有飯堂是不錯，但天天吃也是會厭倦的。」，「若想省錢倒不如自己煮還好。」，也有人指，「若人工很低，即使有飯堂也沒有用。」。

另有網民指，「這沒有甚麼好羨慕的，因為也省不了多少錢，錢不是省出來而是要賺出來的。」。

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責任編輯：關海儀

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