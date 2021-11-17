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【恒指公司】施穎茵獲委任為恒指顧問委員會主席　即日生效

股市 17:19 2021/11/17

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【恒指公司】施穎茵獲委任為恒指顧問委員會主席　即日生效

恒指公司宣佈恒生指數顧問委員會的主席及一系列成員變動，陳家樂、雷賢達及黃王慈明已退任顧問委員會職務，施穎茵已被委任為顧問委員會主席，林晨及李子恩則獲委任為顧問委員會委員，所有變動即日起生效。

恒指季檢周五公布，潛在藍籌是誰【下一頁】

施穎茵於今年9月加入恒生 （00011） 為執行董事兼行政總裁，加入恒生前，施穎茵曾擔任上海滙豐香港區行政總裁。

林晨是港大經管學院副院長（研究與知識交流）兼金融學講座教授，亦是外滙基金貨幣發行委員會委員、證券及期貨事務監察委員會金融科技諮詢小組成員以及香港貨幣及金融研究中心貨幣研究委員會顧問。

李子恩是美世財富及投資業務亞洲區董事總經理暨合夥人，亦為香港退休計劃協會的前任主席以及業務策略委員會的主席、中國保險資產管理業協會養老金管理專業委員會委員及中華民國退休基金協會的理事。

顧問委員會為一獨立諮詢組織，共有13名委員，包括9位來自大學、機構投資者及投資顧問公司的專業人士。顧問委員會定期舉行會議，討論各項與恒生指數系列有關的事宜。

相關文章：【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局

 

港股 雷賢達 陳家樂 恒生指數 金融

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