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【理財智慧】北交所正式開市 一文看清投資要求、上市要求

理財智慧 17:56 2021/11/17

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在今年9月，國家主席習近平在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣布，將會成立北京證券交易所，北京交易所將會是自上海交易所、深圳交易所外，第三個內地的股票市場。經過兩個多月的籌備，北京證券交易所正式在本周一 ( 11月15日) 開市，首日共有81間公司掛牌，本文將會向讀者介紹北京證券交易所。

【北交所】首批北交所主題基金將於周五發行【下一頁

為中小企提供融資平台

自9月宣佈後，在10月底已經發布北京證券交易所基礎制度，最後在11月15日正式開市，由宣佈到開市只花了整整75日。北京證券交易所被視為內地版的NASDAQ。北京證券交易所主要是希望支援內地的中小企業發展，為它們提供一個融資的平台。可能有投資者認為深圳的創業板已經可以為中小企上市的渠道,但以上市市值要求而言，北京證券交易所是三個市場要求是最低的，只需要2億元的市值和符合其他條件便可以申請上市，因此與其他兩個股票市場的定位不同。

由於內地近年提出去槓桿化，中小型企業從銀行取得融資的方法愈來愈少，面對龐大的經營壓力，北交所的出現為中小企提供一個融資的平台。同時，中央政府也在2020年提出「六保六穩」，主要是希望協助中小企在困境中渡過難關。

投資者的要求

北京證券交易所對於投資者的要求較高，在首20個交易日要求，要求日均證券資產達50萬元人民幣，並要求具備達兩年以上的投資經驗。對於機構投資者沒有資金的要求限制。但以現時而言，如果香港的個人或機構投資者有意投資於北京證券交易所，暫時仍未有方法投資於北交所。相信等到北交所運行一段時間後，期望日後香港政府會落實和開通類似「深港通」或「滬港通」的政策。

【北京交易所】北交所開市 81家公司成首批上市、10新股全升、最少升一倍　瑞銀：北交所可成「中國版納斯達克」（第二版）【下一頁

漲跌停版

與深交所和上交所類似，北交所同樣設有漲停和跌停的限制，但設立了30%的涨跌幅限制，與深交所和上交所10%的漲停和跌停的限制有所不同，主要是希望可以增加市場的彈性。北交所的交易時間與上交所及深交所一樣，同為上午9時30分至11時30分及下午1時至3時。

 

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責任編輯：陳佳恩

深圳證券交易所 北京證券交易所 經濟 股票 中國

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