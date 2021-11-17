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【美股焦點】Lucid股價飆漲逾20%　市值過福特

股樓投資 18:23 2021/11/17

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近來投資者對電動車市場的熱情激增，除了美國第七大IPO Rivian（RIVN）股價持續飆升，在周二（16日）收報172.01美元外，電動車初創公司Lucid（LCID）同日股價升近24％，收報55.52美元，市值升至898.7億美元，福特（F）的790億美元，並緊追通用汽車（GM）的909億美元市值。

【汽車股】廣州車展周五開幕 瑞銀料短期刺激行業氣氛　【下一頁

Lucid在周一（15日）發布了上市後的首個業績，第三季預訂量增至1.3萬輛，目前預定量已超過1.7萬輛，預計明年可生產2萬輛Lucid Air轎車。Lucid Motors行政總裁Peter Rawlinson接受外媒訪問時表示，計劃擴大其美國工廠的產能，並預計約在2025年於中國及中東開設新工廠。

自今年7月Lucid透過特殊目的併購公司 (SPAC) 借殼上市以來，股價已經上漲逾 80% 。

【延伸閱讀】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

特殊目的收購公司（SPAC） 電動車 福特 汽車 IPO 美股

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