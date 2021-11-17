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【恒指季檢】恒指周五季檢 10大潛在染藍股逐個捉

股樓投資 20:27 2021/11/17

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新一輪恒指季檢將於本周五(19日)公布結果。回顧上輪季檢，入圍股份繼續由中資股包辦，分別昰李寧(02331)、信義玻璃(00868)及招行(03968)，並且再一次納入消費相關股，即主打體育用品的李寧。展望新一輪季檢，消費相關股仍有不少具入圍機會的股份。在疫情下加快發展的醫藥行業，同樣也出現多隻高市值股份，具一定機會入圍。以京東集團(09618)為首的大型科技股縱使在對上數輪季檢無功而還，然而它們在港股中仍具絕對的市值優勢，下輪染藍的機會不容忽視。

國泰預期全年錄重大虧損 惟7至10月營運現金接近收支平衡   詳情請看【下一頁

綜合市值，上市時間和行業等因素，投資組今次選出10隻來自內需及科網等板塊的潛在染藍股，供大家參考。

下輪季檢有力晉身恒指成分股的港股一覽：

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【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】港股挑戰26000 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 港股

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