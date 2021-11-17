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【兼職推介】Adecco請拍賣會助理 時薪60元 拍賣會前協助佈置及擺放展品

理財智慧 18:16 2021/11/17

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Adecco請拍賣會助理，時薪60元，需中五學歷，要於拍賣會前協助佈置及擺放展品，職位有每日膳食津貼50元，工作時間為星期二下午1時至下午11時及星期三至五上午9時至下午8時半，每週工作4天，工作期由11月23日至11月26日，每天工作10至11小時。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：求職者可傳真(28953571)或電郵(candy.lee@adecco.com)履歷表給ADECCO PERSONNEL LIMITED。如要索取收集個人資料聲明, 請與李小姐(93810962)聯絡。

 

【政府工略】1823請助理客戶服務主管 (培訓) 月薪1.8萬元至2.1萬元 協助推行全年培訓計劃 【下一頁

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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