【樓市熱話】 一家三口月入2.2萬儲蓄50萬 望抽400呎居屋 卻又怕無力供款

不知道你們認為買樓要有約多少預算才能稱得上算是穩妥呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己的家人最近有打算用綠表去抽居屋，然而樓主認為他們的能力和預算也不足，但無奈自己因快將移民而未能幫忙，樓主表示對家人感到十分擔心，並向網民詢問在香港有50萬買樓是否最佳的選擇。

樓主經歷：

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【樓市熱話】嫌與家人同住過逼 打工仔成功申請酒店式過渡房屋 月租僅4千 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「3個人的家庭收入只有2萬2便不要搞這麼多吧，一直住公屋不是更好嗎？」，「你確定400呎的單位只是供一萬元這麼少？」，也有人指出，「400萬連天水圍也買不到，買二手公屋才可以。」。

另有網民指，「其實3個人每月家庭收入只有2萬2是真的不夠，不如再找一個人多返一份兼職幫補一下更好。」。

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責任編輯：關海儀