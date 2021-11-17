【手機產量】料三星登手機產量榜首　調查：明年恢復疫情前水平

▲ 料三星登手機產量榜首 調查：明年恢復疫情前水平

隨著疫情緩和，全球多國都聚焦恢復經濟發展，有報告更指出，新興國家的新增需求及週期性消費活動，將帶動明年智能手機市場生產量增長。預期明年的智能手機生產量可達到13.86億部，年增長率達3.8%。

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根據市場研究機構TrendForce近日發布有關智能手機品牌於2022年產量的預測報告，指出趨勢有助該產業達到小幅增長。其中預計明年總生產量最高的手機品牌為三星，預估約2.76億部，年增長率為1.1%。

報告指，由於三星持續透過重整和開拓新系列，例如整合Galaxy Note系列與Foldable系列、延續S-Pen的應用等，也帶動了三星的發展和產量。

另據悉，雖然蘋果將於明年第一季底推出新一代的入門級智能手機iPhone SE，被市場視其為進軍5G市場的一大利器。惟蘋果面對成本上揚，將調漲新iPhone SE定價，全年增長幅度亦將因此受限，預計明年生產量為2.43億部，年增長率5.4%，屈居全球第二名。

中國手機品牌 藉海外市場帶增長

至於位居第三至五名的智能手機品牌皆來自中國，分別為小米、OPPO和Vivo，並主要依賴海外市場帶動增長，中國市場需求則未有明顯增長。報告指，因為小米較早開拓海外市場，預計明年生產量增至2.2億部，年增長率達15.8%；OPPO預計全年生產表現將微幅增長2.5%至2.08億部；Vivo則有機會接近1.5億部，年增長率達6.4%。

此外，5G手機市佔提升亦意味著零組件需求增加，未來很大機會出現超額預訂或是分配不均等情況，故TrendForce又認為，屆時該市佔率排行榜將會洗牌。

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責任編輯：文睿