【有相睇】僅獲業主減價2萬　上車客見單位有裝修即買

荃灣中心近期連錄成交，雖然上車客僅獲減價2萬元，但由於單位有企理裝修，所以即入市上車。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心16座低層G室，實用面積374平方呎，兩房間隔，望樓景，早前以480萬元易手，實用呎價約12,834元。

鍾家豪透露，買家為上車客，見上述單位裝修新淨，即與業主講價，雖然僅獲減價2萬元，但照樣入市。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

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他續說，新一份《施政報告》公布北部都會區概念，促使不少買家到受惠地區睇樓，但部分買家見荃灣更方便、而且價格低水，所以回流荃灣，而荃景圍近日睇樓量回升。資料顯示，原業主於2017年以437萬元購入上址，持貨4年，現帳面賺約43萬元，物業期內升值約一成。

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