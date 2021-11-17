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【恒指季檢】中金精選13隻潛在「染藍」股份　4股有望納入港股通

17:22 2021/11/17

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【恒指季檢】中金精選13隻潛在「染藍」股份　4股有望納入港股通

恒指季檢結果將於周五收市後公布，中金預期，恒指將會進一步擴容，關注部分新經濟龍頭，但基於京東 （09618） 及網易 （09999） 等大市值公司按量化標準排名較前，惟在過去數次調整中並未納入，因此恒指調整不排除是非量化因素所致。是指恒指季檢結果的所有股份變動，將於12月16日正式實施。

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三股權重將被輕微下調

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【即按速睇】澳門派錢　濠賭股先贏錢 季檢在即　潛力藍籌要識 

中金指，現時美團 （03690） 、騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 權重分別為9.24%、8.34%及8.08%，高於8%的權重上限，因此權重將被輕微下調，進而帶動潛在被動資金流出。

野村指投資市場情緒審慎，大市交投減【下一頁】

中金：4股具納入港股通條件

據恒指早前的諮詢結果，恒指成分股在明年中前增加至80隻，最終固定在100隻。中金指，雖然恒指公司沒有說明具體實施路綫圖，但首季成分股已增加3隻至58隻，第二季繼續擴容至60隻，因此預期第三季也會繼續增加成分股數目。

港股通方面，中金指，只有海倫司 （09869） 、騰盛博藥 （02137） 、醫脈通 （02192） 及康諾亞 （02162） 4隻股份具納入港股通條件。

相關文章：【恒指季檢】恒指周五公布季檢　哪些是潛力藍籌？ 

相關文章：【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲  恒指料觸30000點、循三線布局 

【ET財智Talk】美股陷極端貪婪　 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景（立即收看） 

港股 大行報告 美團－W（03690） 海倫司（09869） 醫脈通（02192） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 港股通 恒生指數

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