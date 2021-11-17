【樓市熱話】打工仔月租預算2萬5 心儀郊區千呎連海景單位 卻怕住不慣感猶豫

不知道大家會寧願租一個較細的市區單位還是租一個較大的郊區單位呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己本與家人租住一個較細的市區單位，但由於太太懷了第2個小孩，因此需要一個較大的空間，而最近他心儀一個郊區單位，但又害怕住不慣，因而向網民詢問意見。

樓主指，自己的租金預算為一個月2萬5，希望能有3房及工人房，面積約為千呎左右，而最近他看中了一郊區單位，不但空間夠大，有海景，而且租金只是2萬3，然而樓主怕太太不習慣居住於郊區，上班路程較遠會感到辛苦，他因而猶豫不決，不知該選一個上班較方便的單位，還是一個較大的單位。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「選市區吧，有小孩的話交通方便是最重要的。」，「九龍區的校網較好，當然是選九龍區。」，也有人指，「不要想海景了，有兩個小朋友是不簡單的。」。

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另有網民指，「要看你太太是在那裡上班的，若你住屯門，即使有車也會天天塞車，但若是住在九龍區，月租2萬3的3房單位一定是比郊區細的。」。

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責任編輯：關海儀