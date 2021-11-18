【樓市熱話】父獨力照顧嫲嫲獲分樓 叔不滿欲分一杯羹 上門迫嫲嫲分身家

原來在電視劇看到分身家的情節，在現實生活中難免會發生，最近有一名網民於網上討論區發文指，嫲嫲有一個單位在手，她有數名兒子，只有樓主的父親對嫲嫲最好，於是她打算把單位留給父親。此舉令其他叔叔感到不滿，更揚言「一是不認嫲嫲做母親，或是每天上來討錢，除非樓主一家付錢才肯離開。」嫲嫲聽後傷心欲絕，而樓主正猶豫應否念在親情一場分錢解決。

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樓主其後補充，叔叔強迫的手法層出不窮，曾舉報嫲嫲有物業，仍領取社會資助，後經查詢後原來自住物業屬合法，還有一個叔叔曾表示「如果嫲嫲不分身家，喪禮當天把嫲嫲燒屍。」，樓主聽後直斥過分。於單位本屬於「長命契」，所以嫲嫲死後自動轉到樓主父親名下，但叔叔的行為令他不勝其煩，樓主家人希望息事寧人，但樓主直言「我一定會堅定面對。」

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此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得叔叔不孝，直指不要分錢給對方，免得付了一次就會有第二次，更有人指既然雙方關係不佳，付完錢可能後續有很多事情麻煩，鼓勵樓主一定要堅持面對。另有網民表示如果樓主再受叔叔的騷擾或恐嚇，建議報警處理。

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責任編輯：陳頌潔