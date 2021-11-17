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【國泰293】國泰航空7至10月營運現金接近收支平衡　10月份客運運力僅及疫情前約10%

股市 16:48 2021/11/17

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【國泰293】國泰航空7至10月營運現金接近收支平衡　10月份客運運力僅及疫情前約10%

國泰航空 （00293） 公布10月份客、貨運量數據，期內載客7.64萬人次，按年增加98.3%，但較疫情前2019年10月的水平下跌97.2%。此外，上月運載13.69萬噸貨物，按年增加19.8%，但較2019年10月減少25.2%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年以來的貨運高峰期特別強勁，加上持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益；7至10月間營運現金方面已達致接近收支平衡

國泰航空留學生出行需求自10月初迅速回落

林紹波表示，10月份的客運業務比過往數月更具挑戰，留學生的出行需求自10月初迅速回落，公司較9月份削減了約19%的客運運力，相對於2019年10月的疫情前水平，公司僅營運約10%的客運運力，每日平均接載人次亦較上月下跌了約44%，僅2,465人次。

國泰航空機組人員須接種第三劑疫苗【下一頁】

今年首10個月的載客人次較去年同期減少87.8%，運力下跌68.4%；乘客運載率上升11.4個百分點至 29.6%。

運載率上升4個百分點至 82.9%

貨量方面，10月份貨物收入噸千米數按年上升 21%，但與 2019 年 10 月相比減少14.9%；運載率上升 4 個 百分點至 82.9%。今年首10個月，載貨量較去年同期下跌 2.9%，運力下跌 14.7%，而貨物收入噸千米數則下跌 4.3%。

SKYTRAX 2021最佳航空公司排名出爐　國泰跌兩位至第6【下一頁】

林紹波稱，10 月份的空運需求持續增強，公司營運了 963 對只載貨客機航班，其中78個航段是由已改裝的「貨運客機」營運，兩者均是新高。相對於 2019 年 10 月的疫情前水平，公司於月內營運約70%的貨運 運力，平均貨物運載率增至接近 83%。

料全年仍將錄得重大虧損

展望方面，林紹波料，2021全年仍將錄得重大虧損，公司的營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響增加航班的能力。

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記者：李哲毅

港股 貨運量 國泰航空（00293）
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