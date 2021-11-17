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馬斯克與巴西政府商討合作提供技術　以保護亞馬遜地區阻非法伐林

環球政經 18:06 2021/11/17

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據CNN報道，巴西通訊部長法里亞（Fabio Faria）昨日在推特上表示，巴西政府正尋求與SpaceX合作，以保護亞馬遜地區，以及將互聯網接駁至農村學校。推文包含法里亞與SpaceX創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）的影片和照片，兩人在德州會面。

【路透分析】馬斯克在Twitter問「應否出售Tesla股份？」 惹納稅問題 【見下頁

馬斯克在片段中稱，期待提供網絡予巴西偏遠地區的民眾，尤其是農村地區的學校和醫院。他更提到：「通過連接起網絡，我們可以保護亞馬遜雨林，並監控該地區，以確保沒有非法採伐活動。」惟目前尚未清楚雙方合作的條款細則。

報道指出，SpaceX的Starlink項目通過衛星網絡提供寬頻互聯網。據其網站所聲稱，服務「非常適合連接不穩定或不能用（網絡）的地區。」法里亞則表示，他們的目標是將互聯網帶到農村和偏遠地區，並協助控制亞馬遜森林中的火災和非法砍伐森林活動。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【見下頁

    點擊圖片放大
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事實上，巴西國家太空署 (Brazil's National Institute for Space Research，INPE) 已經通過衛星影像，用以追踪亞馬遜地區的森林砍伐情況，而INPE的亞馬遜地區的監控員Claudio Almeida向CNN表示，他從未收到任何有關與SpaceX合作的諮詢。

 

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撰文 : 陳楚琨

亞馬遜森林 經濟 馬斯克 寬頻 巴西 SpaceX

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