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【百度業績】百度第3季經調整淨利潤跌27%　績後股價挫逾7%（第三版）

股市 10:02 2021/11/18

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百度 （09888） （美：BIDU）公布第3季業績，期內收入319.21億元（人民幣，下同），按年增13%，勝市埸預期；雖然非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元，按年減少27%，但仍勝市埸預期。

百度美股昨夜收跌5.5%，收報161.82美元；港股今早承接美股跌勢，最新報156.8港元，跌7.6%，成交額3.09億港元。

百度董事長兼首席執行官李彥宏在分析員會議上提到，上季廣告支出受到教育、房地產和家居、旅遊和特許經營等行業的影響，因為預計這種逆風將延續到第四季度。

對於內地要求各互聯網平台互相打通，李彥宏稱，搜索本質上是開放的，相信跨應用程式、共享內容可提供更好的用戶體驗，這也是未來趨勢。李彥宏提到，現時百度上顯示出各電商平台超過10億產品項目（SKU）。

第四季收入將介乎310億至340億元

第三季，經調整EBITDA為59.6億元，按年下跌34%。經調整EBITDA利潤率由去年同期的32%，跌至期內的19%。

百度首席財務官羅戎表示，由於智能雲收入按年增長73%的驅動，百度核心再次取得良好的表現。

百度預計，假設百度核心收入按年增長5%至16%，第四季收入將介乎310億至340億元，按年增幅為2%至12%。

百度上季銷售成本按年增加26%至161.26億元，百度解釋，主要是由於流量獲取成本、內容成本及與新AI業務有關的商品銷售成本增加。此外，百度因公允價值調整產生的189億元非現 金、按市價計量的長期投資虧損，拖累錄得列賬淨虧損。

（第二版加入分析員會議內容；第三版更新股價）

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逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【即按速睇】 

港股 業績公布 百度集團—SW（09888）

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【業績】中通快遞第三季淨利潤按年減少5.2%　股價逆市升7%

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