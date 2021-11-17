【新西蘭疫情】奧克蘭疫苗接種率高企 下月中對内開關

新西蘭新冠疫苗接種率上升，當地逐步放寬防疫措施。新西蘭總理阿德恩周三（17日）宣布，於下月15日起向國内重開當地最大城市奧克蘭的邊界。已完全接種新冠疫苗或持陰性新冠檢測結果的新西蘭民眾，可自由進出奧克蘭。

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奧克蘭屬新西蘭疫情的重災區，已實施封城超過3個月。阿德恩（Jacinda Ardern）周三表示，由於奧克蘭超過80%民眾已接種新冠疫苗，加上整體疫苗接種率高企，決定在下月15日起重開奧克蘭邊界。

阿德恩稱，已完成接種新冠疫苗、或持出發前72小時内有效陰性新冠檢測結果的民眾，將可自由進出奧克蘭。她表示容許國民在境內旅遊，全國企業可為趁夏季出遊的旅客作準備。

至於違反規定人士將面臨1,000 新西蘭元（5,460港元）的罰款。

美國部分地區疫情反彈 福西再呼籲接種 【下一頁】

新西蘭目前只限公民或永久居民入境，但該國每周要根據隔離設施可容納的人數上限，才能決定可入境者數量，導致眾多國民仍滯留外地。

阿德恩補充指，將於年底前公布放寬國際邊境細節，同時內閣將於本月29日通過「交通燈」疫情管理框架決定，包括解除封城，透過制定解封路線和採用社交距離等措施遏止病毒傳播。

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責任編輯：郭麗明