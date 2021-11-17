【輝瑞疫苗】FDA或本周內授權 美國所有成人接種第3針

新冠疫苗效用隨著時間下降，多國陸續為民眾接種第3針作為加強劑。美媒報道，美國食品及藥物管理局（FDA）料於本周內授權，擴大第3針輝瑞疫苗接種範圍至美國所有成人。有報道指，FDA或會繞過專家委員會作出授權。

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《紐約時報》引述消息人士指，FDA最快本周四（18日）批出授權，批准完成接種次劑疫苗半年的成年美國人，接種第3針輝瑞疫苗（Pfizer），料數千萬民眾合資格。

美國疾控中心（CDC）疫苗專家委員會亦已計劃本周五（19日）召開會議，討論第3劑疫苗效用及安全性數據。《紐約時報》指，FDA在過往的審批過程期間都會審查數據及提出建議，但今次FDA料在不諮詢旗下專家小組的情況下決定。

若FDA和CDC本周內批出授權，所有完成2劑接種半年的成人最快周末起，已合資格預約接種第3針輝瑞疫苗。

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美國多地早已自行擴大第3針疫苗接種資格。美國紐約市衛生官員周一（15日）表示，鼓勵所有有意接種第3針的成人前往接種。阿肯色州、加州、科羅拉多州和新墨西哥州皆已擴大接種資格。

美國已有3,000萬人接種第3針。報道亦指，Moderna將在短期內向FDA提交申請，擴大旗下第3針疫苗授權使用範圍。但美媒引述消息人士表示，若輝瑞疫苗第3針疫苗授權獲批，料所有成人已能接種第3針輝瑞疫苗。

美國FDA於9月批准，完成接種兩劑輝瑞疫苗滿6個月的特定人群，包括65歲及以上人士、在高危環境工作的成人、患有糖尿病等成年長期病患者接種加強劑。

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責任編輯：李俊儀