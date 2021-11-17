英國通脹升幅超出預期 創10年新高

英國國家統計局（Office for National Statistics）今日（17日）公布的數據顯示，英國通脹上個月飆升至10年高位，是2011年11月以來的最快增速，通脹主要受能源價格上漲和供應鏈中斷所致，受通脹影響，市場預期英國央行下個月將加息。

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據路透社報道，英國10月份消費物價指數（CPI）按年計上漲至4.2%，比起9月份的3.1%大幅上漲。英國央行和路透社向經濟學家的調查所得，大多數人都預料升至3.9%，無人預料會出現如此大的升幅。

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畢馬威英國首席經濟學家 Yael Selfin 表示：「通脹數據將加強英國央行採取行動的決心。」數據公布後，英鎊兌美元攀升至一周高位，兌歐元攀升至 21 個月高位。

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