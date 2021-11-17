  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國通脹升幅超出預期 創10年新高

環球政經 17:22 2021/11/17

分享：

英國國家統計局（Office for National Statistics）今日（17日）公布的數據顯示，英國通脹上個月飆升至10年高位，是2011年11月以來的最快增速，通脹主要受能源價格上漲和供應鏈中斷所致，受通脹影響，市場預期英國央行下個月將加息。

英國曼徹斯特Fifty5ive 新盤連裝修賣 一房入場價22萬英鎊起 【見下頁

據路透社報道，英國10月份消費物價指數（CPI）按年計上漲至4.2%，比起9月份的3.1%大幅上漲。英國央行和路透社向經濟學家的調查所得，大多數人都預料升至3.9%，無人預料會出現如此大的升幅。

【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動 【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

畢馬威英國首席經濟學家 Yael Selfin 表示：「通脹數據將加強英國央行採取行動的決心。」數據公布後，英鎊兌美元攀升至一周高位，兌歐元攀升至 21 個月高位。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

路透社 經濟 畢馬威 加息 英國 英鎊 通脹 美元 歐元

上一篇文章

【汽車股】廣州車展周五開幕 瑞銀料短期刺激行業氣氛

下一篇文章

Elon Musk一則帖文引爭議　摩根大通起訴Tesla索償12.6億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款