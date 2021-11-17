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【恒大危機】 傳恒大月底前將精簡內部架構 旗下「房車寶」幾近解散

股樓投資 16:31 2021/11/17

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有內媒報道指，中國恒大（03333）昨日（16日）內部發文稱，根據公司戰略發展需要，計劃精簡架構，並於11月底前完成相應機構合併及人員調整。恒大股價今日（17日）一度升逾4%，高見2.91元，收報2.8元，升0.4%，成交額1.8億元。

多間大行看好歐舒丹收購美護理品牌 股價創歷史新高【見下頁

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與此同時，有內媒報道指，原本計劃年底或明年初上市的恒大旗下手機應用程式「房車寶」，亦因資金及業務收縮等原因，多個區域公司幾近解散，僅留有部分人員善後。「房車寶」最近的更新時間已經是本月初。今年3月，恒大公布旗下「房車寶」引入中信資本等17名戰略投資者，投資額共163.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢有起色 八大金剛你要識

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記者：郭秀慧

合併 經濟 恒大 中國恒大（03333）

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