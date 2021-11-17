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【百事可樂Ｘ蜘蛛俠】《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映　百事可樂推限定版收藏罐（多圖）

商業 17:45 2021/11/17

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為一同見證新版蜘蛛俠系列3部曲的完結篇，百事可樂與Sony Pictures合作，推出別注聯乘限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》收藏罐。（百事可樂提供圖片）

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》將於今個冬天上映，為一同見證新版蜘蛛俠系列3部曲的完結篇，百事可樂與Sony Pictures合作，推出別注聯乘限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》收藏罐。

【煲劇指南】Netflix每周公布全球Top 10排行榜　香港用戶最愛看甚麼？

配合《蜘蛛俠：不戰無歸》的劇情，分別有兩款蜘蛛俠造型的百事可樂收藏罐，其中一款百事可樂無糖的黑色細長收藏罐則是蜘蛛俠穿上升級版本的「鐵甲蜘蛛裝戰衣」、另一款百事可樂藍色收藏罐則是穿上首次出現在大熒幕《蜘蛛俠：不戰無歸》的「黑金色戰衣」。便利店售價為$9/罐、 $17.9/4罐；各大超級市場則售$31.9/8罐，即日起有售。 

    點擊圖片放大
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由即日起至2021年12月9日，凡購買百事／七喜汽水滿HK$20，必須包括至少一件百事可樂X蜘蛛俠珍藏限定版330mL，慿電子單據正本，並於http://pepsi.telford.com.hk進行登記，即有機會贏取限量版蜘蛛俠禮品包括：

終極累積大獎（共15份）： 推廣期內同一登記人名累積消費最高的15位便可贏取Hot Toys蜘蛛俠 （黑金色戰衣）1:6比例珍藏人偶
珍藏獎（共45份）： Hot Toys 蜘蛛俠（Integrated Suit） Cosbaby（S）迷你珍藏人偶
别注獎（共30份）： 限量版蜘蛛俠禮盒
電影放送獎（共40份）： 《蜘蛛俠：不戰無歸》電影換票証兩張

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責任編輯：李智美

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