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【長和系】中國屈臣氏成立「屈奇館」　助初創品牌打入市場　

Hot Talk 16:19 2021/11/17

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中國屈臣氏表示，成立屈奇館，定位已不再僅僅是零售商，而是幫助品牌拓展業務的渠道。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團採用O+O（線上加線下）零售模式，中國屈臣氏創立「屈奇館」初創品牌概念店，匯聚多個仍未在屈臣氏實體店上架的初創品牌，讓會員免費試用，然後發表試用報告，屈臣氏亦會邀請行業專家進行專業評測。經過顧客和專家雙重把關，才決定品牌能否正式進駐屈臣氏O+O零售平台，有關模式不僅為初創品牌節省市場調查開支，更提供用戶實測和專家評測，幫助新品牌短時間內取得顧客信任，更容易成功打入市場。

屈臣氏推超過1600款可持續產品【下一頁】

中國屈臣氏表示，成立屈奇館，定位已不再僅僅是零售商，而是幫助品牌拓展業務的渠道。舉例指，屈臣氏為內地品牌佰草集典萃系列創造O+O商機，借助短信適時推送優惠券，並透過直播、小紅書和種草社等優質社交媒體內容，加強品牌與顧客之間的連繫，並讓佰草集典萃煙醯胺煥亮精華露迅即成為顧客首選的美白精華，線下及線上平台刷新初創品牌紀錄，銷售按月上升達200%。

中國屈臣氏行政總裁高宏達（Kulvinder Birring） 指，新品牌不斷湧現，內地初創品牌要突圍而出，必需透過不同渠道接觸顧客，屈臣氏O+O模式將線下與線上平台融合，有助建立品牌及增加銷售。

相關文章：【長和系】屈臣氏O+O顧客群消費額是實體店顧客3倍　今年增設1,000家實體店

相關文章：【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差

港股 屈臣氏 零售 長和（00001）

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