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【全民盛事】本周六接受報名 香港單車節明年1月中旬復辦 首移港珠澳大橋香港段

理財智慧 13:41 2021/11/17

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事隔兩年時間，旅發局今日（17日）宣布明年1月16日再次舉辦香港單車節，本周六（20日）起接受報名，惟要求參加者須已接種疫苗，及於活動當日使用「安心出行」進入會場。

是次香港單車節首次移至港珠澳大橋香港段進行，並分為26公里與48公里組別，車手由港珠澳大橋香港口岸出發，經過觀景山隧道、位於機場水道及西部水域的高架道路至粵港邊界前折返。大會稱已與大橋管理局商討改道安排，相信到時交通不會因而受阻。

香港旅發局總幹事程鼎一表示，之會選擇港珠澳大橋為活動選址，是期望拉近3地距離；又指若效果理想，將與相關政府機構討論，有望延伸至不同地方。他期望明年第4季可以舉辦下一屆活動，並在大灣區舉行，惟承認現時存在何時和內地通關等因素影響。

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另外，因應疫情，活動將會採用「流水式」方式起步，例如在48公里組別當中，總參與人數為1,000人，大會各分5組共200人，並安排第1組別將在早上5時開始；而26公里組別上限則為2000人，分為A組和B組進行，而大會亦要求參加者需曾完成以往香港單車節的活動才可報名。

所有參加者必須在活動前14日，即明年1月2日或之前完成接種新冠疫苗，並需在活動前48小時內接受核酸檢測；在活動當日，車手需出示疫苗接種紀錄、使用「安心出行」應用程式進入會場以及需佩戴活動手帶。而他們須於活動前後戴口罩，僅可於比賽開始後才可除下口罩，而大會亦於賽後派發口罩予車手；另外，活動結束後，大會提供快速測試劑，供車手自行檢測，沿途亦不設水站補給。

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責任編輯：潘曉豐

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