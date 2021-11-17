【異動股】敏實再升13%連升第5日　大摩指其落後同業料股價15日內將升

摩根士丹利發表報告，相信敏實(00425) 股價15日內將上升，發生機率為60%至70%，予「增持」評級，目標價44元。

該行指，敏實今年以來股價表現較同業跑輸10%至20%，隨着芯片短缺情況改善和貿易緊張局勢可能緩解的有利消息，有望追落後。此外，鋁價自10月中高位以來已經調整15%，亦將支持敏實的利潤率持續恢復到2022年，有利市場投資情緒。

集團股價今再升13%連升第5日。

【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股 另外料4股或納入港股通

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

恒指走勢有起色 八大金剛你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機