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【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:20 2021/11/17

分享：

港股低開後走勢偏軟，重磅科網股美團 （03690） 拖低大市表現；汽車股吉利 （00175） 逆市造好。獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽
00：19 - 恒指走勢解讀　牛熊證街貨分析
02：24 - 科技股要繼續留意＋買賣策略
04：30 - 汽車板塊極強＋解讀及買賣策略
10：23 - 汽車股點揀？評吉利 （00175） 及長汽 （02333） 、廣汽 （02238）
16：16 - 汽車股相關板塊值得留意　談敏實 （01999） 及耐世特 （01316）
22：27 - 恒指收市速報及走勢分析
23：15 - 觀眾問股：中國軟件 （00354）
28：52 - 觀眾問股：京東集團 （09618）
30：46 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772）
33：01 - 觀眾問股：金風科技 （02208）
36：29 - 觀眾問股：力勁科技 （00558）
38：58 - 觀眾問股：中國稀土 （00769）

歡迎到本節目留言區即時交流

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3109537/

******

恒指全日跌63點，收報25650點，大市成交縮至1,098億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股窄幅波動，續處待變格局。觀察恒指牛熊證街貨分布，25900點累積不少熊證。後市續望挑戰26000點及26300點，惟成交未見活躍，限制了大市熱度及動力。

資金續炒股不炒市，在不同板塊間流轉。科技股走勢分歧，網易 （09999） 業績符預期，股價受壓，惟低位獲承接。百度 （09888） 、京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 將陸續放榜。部署上，科技股續可伺機收集。

理想小鵬分注買  敏實耐世特也可吼

汽車相關股強勢，市場憧憬芯片荒緩和，汽車零部件股全綫炒上，如敏實 （00425） 、耐世特 （01316） 、時代電氣 （03898） 。敏實可待回調上車；耐世特宜守10.4元，先上望12元。新能源車股比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 亦有好表現，後兩者更受惠中概股近日反彈。內房受打擊下，市場看好內地撑經濟還靠汽車產業。隨着中美充電網絡逐步鋪開，新能源車股長綫前景依然可人。傳統車股方面，首選吉利 （00175） 、長汽 （02333） ，勝過今日爆升的廣汽 （02238）

另外，教育股反彈，半導體股造好，惟上述兩板塊同樣只宜短炒。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中軟國際、京東、贛鋒鋰業、金風科技、力勁科技、中國稀土︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 廣汽集團（02238） 時代電氣（03898） 耐世特（01316） 敏實集團（00425） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）

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