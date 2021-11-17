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【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）

股市 15:45 2021/11/17

分享：

港股低開後走勢偏軟，重磅科網股美團 （03690） 拖低大市表現；汽車股吉利 （00175） 逆市造好。獨立股評人梁耀康於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽
00：19 - 恒指走勢解讀　牛熊證街貨分析
02：24 - 科技股要繼續留意＋買賣策略
04：30 - 汽車板塊極強＋解讀及買賣策略
10：23 - 汽車股點揀？評吉利 （00175） 及長汽 （02333） 、廣汽 （02238）
16：16 - 汽車股相關板塊值得留意　談敏實 （01999） 及耐世特 （01316）
22：27 - 恒指收市速報及走勢分析
23：15 - 觀眾問股：中國軟件 （00354）
28：52 - 觀眾問股：京東集團 （09618）
30：46 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772）
33：01 - 觀眾問股：金風科技 （02208）
36：29 - 觀眾問股：力勁科技 （00558）
38：58 - 觀眾問股：中國稀土 （00769）

歡迎到本節目留言區即時交流

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3109537/

*重溫《石Sir午市閒談》今日推介華潤啤酒*【足本版按此 - 附Time code】

*重溫《ET開市直擊》【足本版按此-附 Time code】

欄名 : ET講股通

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