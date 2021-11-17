【澳門賭牌】高盛指濠賭股股價已反映潛在風險　避續牌風險可吼銀娛在內3股

高盛發表研究報告，指澳門特首賀一誠昨(16日)發表新一份《施政報告》，未就賭牌事宜提供額外資訊，但就未來旅遊政策(簽證)放寬時間表提供啟示，即澳門疫苗接種率達到80%可恢復團體旅遊。



報告稱，自9月初濠賭股回調後，建議投資者吸納獲評「買入」的股份，即澳博(00880) 、銀娛(00027) 、新濠博亞娛樂及金沙中國(01928) ，因該行相信濠賭股股價已反映新牌照有效期、博彩稅調整、EBITDA增長及長期投資回報的下行；以及料隨著時間推進，料在賭牌競投及續期上將有更高可見度。

高盛表示，按以往報告的不同情境估算，倘濠賭股牌照獲續期10年至2032年，股價料有下行13%至上行37%的潛力；倘賭牌一次過續期至2038年，則料有39%至86%上行空間。倘6個賭牌都獲續期，美資濠股股短期或大幅反彈。對於有意規避續牌風險的投資者，續推薦銀娛、澳博及新濠博亞。

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