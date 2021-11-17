【理財智慧】一文看清A股、B股、H股 B股有咩值得投資

最近在討論區一直有「港股已死」、「炒幣炒美股好過」的帖文，引起網民熱烈的討論，主要原因是2021年各地的股市都大升，但港股卻不升反跌，甚至有部分股評人也同意以上的看法。香港一直被稱為國際金融中心，香港交易所也是一個全球化和成熟的市場，世界各地的投資者也參與其中，特別是隨著香港與內地關係愈來愈密切，不少內地的公司也會在港上市；在開通「深港通」、「滬港通」後，令內地投資者有更多機會投資在香港的市場、本港的投資者也可以投資在內地市場。由於我們的投資機會愈來愈多，在報刊雜誌上，也出現A股、H股，以致近年才興起的B股，本文嘗試與讀者簡介一下，以及分享B股是否值得投資。

A 股

即在內地交易所上市的國內公司，內地現時主要有兩個市場分為別上海交易所或深圳交易所( 北京交易所也有數日前正式推出) ，A股起初只允許內地的投資者進行投資，但隨著「深港通」、「滬港通」的開通，本港和境外投資者也可以進行投資，但對於可以投資的股票也有所限制。

有別於香港，A股固定一手為100股，同時投資者需要先兌換人民幣才可以購買，不少證券平台也已經提供兌換服務，投資者在買入前除了要考慮股價的風險外，也要考慮匯價風險。內地股市與美股類似，有漲停與跌停的機制，上限為前一個交易日收盤價的10%。由於內地股市與其他股市的關連性較低，因此不少在港的投資人也會考慮投資A股，提供避險的作用。

【理財智慧】一文看清共同富裕、第三次分配 投資者的投資部署 【下一頁】

H股

即在香港交易所上市的內地公司，不少國企和民企也會透過在香港上市，以吸引香港和海外的資本。例如建設銀行、平安保險、比亞迪等。不少的H股甚至已經納入為恒生指數的藍籌股，可見其重要性愈來愈高。有部分的企業會同時在內地與香港同時上市，照道理的話，兩者的總市值是一樣，因此有部分的投資者會以此作為投資策略，尋找一些出現溢價的企業作投資，以達到套利的目的。

B股

香港的B股是有兩種，均是來自香港交易所自2018年4月所更改的上市條例而來的，分別是指同股不同權的股票分類B股和未有盈利的生物科技公司的B股。

「同股不同權」是指B股的面值是較正股的價格為低，但投票權是相等的股票，目是的容許上市公司的負責人在上市後，透過持有B股仍可以控制公司。由於「同股不同權」可能無法保障小股東的利益，因此香港交易所原本自1989年已取消B股的存在。但直到近年社會認為港交所應該與時並進，甚至出現因為不允許「同股不同權」的情況出現令阿里巴巴轉向美國上市。最終港交所在2018年開始修例，從新容許「同股不同權」。目前有B股的公司包括小米集團、美國點評、阿里巴巴等。

另一隻B股是指一些未有盈利但在港上市的生物科技公司，對於一些生物科技公司而言，前期的投入非常大，因此要達到上市門檻的盈利要求並不容易，但為了方便達到融資的目的，港所交也允許未有盈利的生物科技公司只要符合有關的要求便可以在香港上市。那些公司在上市初期要在股份名稱後面加上B字，以識別為未有盈利的生物科技公司，但如果公司符合相關的要求後，便可以申請【除B】。現時共有31間未有收入的生物科技公司透過新例在港上市，總融資額達821億港元。

B股值得投資嗎

經歷新冠疫情後，不少投資者覺得投資生物科技公司正如買「Jackpot」，如果該公司在研發上取得突破性的發展，便會大升。相反，如果該公司的產品突然不獲批，也會直接反映在股價身上。隨著全球(特別是內地) 將會面對人口老化、醫療負擔增加的問題，生物科技公司公司已是一個全球的趨勢，特別是疫情後相信不少企業更樂於投入在相關的產業上。在內地，生物科技公司仍在一個起步的階段，透過國家政策的支持、社會的需求等因素，相信是極具投資潛力。投資者可以考慮基石藥業，是一間相對成熟已發展了一段時間的內地生物科技公司，主要研發針對腫瘤研發免疫藥物和靶向藥物，股價也由最高位的16元左右，現時在10.1元，投資者可以考慮趁低吸納。它們的藥物已經是過了研發的階段，只是等候相關的機構批准，甚至部分的藥物已經上市。同時，它們也會與一些國際性的機構合作，例如輝瑞、多特生物合作，因此值得考慮。

基石藥業（02616）擬股權投資生物科技公司DotBio 【下一頁】

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責任編輯：陳佳恩