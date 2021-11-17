太古城驚現時光倒流價　兩房665萬沽　呎價1.37萬　平過洪水橋新盤

鰂魚涌太古城罕錄低市價成交。中原地產莊素娟說，太古城太湖閣極低層C室，實用面積484平方呎，兩房間隔，向西南，環境清靜，附有裝修，早前獲用家以665萬元承接，實用呎價約13,740元。值得留意的是，翻查長實（01113）旗下洪水橋#LYOS的首張價單，首批涉88伙，折實平均呎價約15,503元。

參考滙豐銀行網上估價資料，上址估值約784萬元，即代表是次成交價較估值低逾15%。區內資深代理解釋指，上述單位位於極低層，無電梯直達，住客入大堂後，需落一層樓梯先到，所以造價向來平一截。

資料顯示，原業主於2012年7月以423萬元買入單位，持貨9年，現帳面賺242萬元，單位期內升值57%。

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