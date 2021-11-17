【世界廁所日】公廁居然也有選舉！咩叫「HKQT CASH+M」標準？ 香港最佳公廁名單今日出爐

適逢本周五( 19日）為「世界廁所日」，香港廁所協會亦在今天發表了過去一年香港公廁的整體營運情況報告，協會在過去一年巡查了400多個不同廁所作實地探訪，最終決定出7個獎項的歸屬，並將表現最差的公廁列入「香港最急待改善公廁」。

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在最佳廁所一獎中，士美菲路市政大廈公廁在公廁使用率非常高的情況下，設施卻仍然能保持整潔，又加上綠色植物擺設的配搭，令使用者非常舒適，因而奪得了金獎，而銀獎及銅獎則分別由欽洲街公廁及佐敦加士居道公廁奪得。大埔林村放馬蒲公廁也由於2006年至今持續維持優秀的表現，因此協會亦對其頒發了最持之以恆大獎。相反，觀塘海濱公園，佐敦覺士道及西鐵元朗站則共同被列入最急待改善公廁，報告指出以上公廁地面濕滑、有尿垢及積水，更欠缺清潔員值班，情況極之不理想。

獲獎公廁圖片如下：

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在協會修訂的香港公廁設計及管理指引中指出，高質素的公廁要符合舒適度、易達通、安全性、衞生、管理以及維修/教育( 又稱「CASH+ME」）以上六個元素，而是次選舉的「HKQT CASH+M」標準亦是基於以上的準則。在「CASH+ME」思維下，協會建議公廁在設計時可以考慮調整女性廁間比例，將男廁尿斗分隔板及廁所隔間的高度統一標準，以解決各位男士如廁時的「害羞膀胱綜合症」，安裝U型廁所板方便擦拭等以上項目，從而提升香港公廁的質素。

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記者：鄭日棱