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【收緊檢疫】FedEx關閉本港機組人員基地　強調香港業務如常

商業 15:22 2021/11/17

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因應香港的檢疫安排，FedEx決定關閉本港的機組人員基地。（資料圖片）

因應香港的檢疫安排，FedEx決定關閉本港的機組人員基地，並遷移有關機組人員。該企強調香港業務將如常運作。

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近日國泰貨機機師自德國抵港後確診，一直有聲音社會有意見要求港府進一步收緊貨機機師的豁免檢疫要求。 FedEx宣布關閉本港的機組人員基地，但強調仍然會擴展香港業務。同時該企亦會協助機組人員遷移，惟未有提供更多細節。

據《南華早報》引述FedEx首席飛行員Robin Sebasco的備忘錄稱，因應香港的防疫規定，FedEx未有足夠人力資源，去持續滿足「閉環式」運作要求。 該企關閉本港的機組人員基地後，將繼續在加州奧克蘭派遣飛行員為香港服務。同時，備忘錄又指香港對該公司的亞太區，以至全球網路均相當重要，香港業務會如常維持運作，亦會繼續拓展本港業務。

據指，FedEx在今年年初已將 180 名飛行員及其家人從香港轉移到加州，以應對嚴格的機組人員檢疫措施。 分析認為，FedEx的最新舉措是源於行政長官林鄭月娥日前提到，香港將會優先考慮零感染的防疫政策，希望能夠與中國通關。

而另一間航空公司國泰最近則建議，所有機組人員應盡快接種第三劑新冠疫苗。該航企更與波音公司 747 飛機的機師聯繫，希望有更多機師者參與「閉環計劃」，即不間斷飛行三週，其後開始兩星期的隔離。

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責任編輯：葉泳珊

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