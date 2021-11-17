【內房危機】中國據報最快本月重新接受ABS發行申請　有望為房企「輸血」

▲ 中國據報最快本月重新接受ABS發行申請

自中國當局收緊房企融資渠道後，多間房企出現流動性緊張，債務償付風險颷升，部份甚至已違約。近期中國房地產市場開始出現政策放寬的跡象，外電引述消息人士指，作為房企重要融資手段之一的資產證券化（ABS）產品有望近期重啟發行，可為房企「輸血」。

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有知情人士透露，近期監管部門對中國交易所表示，優質房企最快本月可以開始重新遞交ABS發行申請，以借新還舊方式紓緩釋兌付壓力。據指，第二季度開始收緊房企ABS發行後，自8月起已無新項目獲批。



作為資金密集型行業，房地產業一直是中國ABS市場的重要發行主體。根據中國資產證券化分析網站數據，企業ABS中房地產業占比最大，達約32%，存量規模接近萬億元人民幣。



另外，知情人士亦指，在本月上旬銀行間市場交易商協會召開的部分房企代表座談會上，監管部門對銀行間市場新備案的優質地產債項目，將取消關於償還不超過對應存量債務融資工具85%的規定。目前尚不清楚符合條件的房企的具體名單。



近期中國央行銀保監會已連續發聲，釋出維護地產市場平穩的政策信號，多家官媒亦吹風房企境內融資環境改善，銀行間交易商協會鬆綁了部分優質房企發債。

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編輯：袁諾曦