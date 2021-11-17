Elon Musk一則帖文引爭議　摩根大通起訴Tesla索償12.6億

Tesla（TSLA）行政總裁馬克斯（Elon Musk）經常在Twitter發表自己的看法 ，引來不少爭論。據周一（15日）公布的法庭文件顯示，摩根大通（J.P. Morgan，JPM）控告Tesla未有遵守合約內容，要求支付1.62億美元（約12.6億港元）。而此事的開端是一篇Elon Musk在Twitter上提出將Tesla私有化的帖文。

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摩根大通入稟曼哈頓聯邦法院，指這家公司在認股權證交易上違反合同，摩根大通表示，Tesla從未就相關交易付款。該行指出，Elon Musk於2018年8月在Twitter上表示，Tesla將以每股420美元的價格私有化，令認股權證的價值大跌，並影響了股價。認股權證在2021年6月和7月到期，如果Tesla股票的行權價高於合約的金額，Tesla須向摩根大通支付股票或現金。

摩根大通稱，在Elon Musk發文後，該行就行權價進行了多次相關調整，但Tesla拒絕按照合同規定的行權價結算。由於Tesla未有依照合約付款，摩根大通向其要求索償1.62億美元。

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責任編輯：黃苑筠