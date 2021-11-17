  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Elon Musk一則帖文引爭議　摩根大通起訴Tesla索償12.6億

環球政經 17:12 2021/11/17

分享：

Tesla（TSLA）行政總裁馬克斯（Elon Musk）經常在Twitter發表自己的看法 ，引來不少爭論。據周一（15日）公布的法庭文件顯示，摩根大通（J.P. Morgan，JPM）控告Tesla未有遵守合約內容，要求支付1.62億美元（約12.6億港元）。而此事的開端是一篇Elon Musk在Twitter上提出將Tesla私有化的帖文。

墮太陽能「龐氏騙局」 「股神」巴菲特被騙26.5億　【下一頁

摩根大通入稟曼哈頓聯邦法院，指這家公司在認股權證交易上違反合同，摩根大通表示，Tesla從未就相關交易付款。該行指出，Elon Musk於2018年8月在Twitter上表示，Tesla將以每股420美元的價格私有化，令認股權證的價值大跌，並影響了股價。認股權證在2021年6月和7月到期，如果Tesla股票的行權價高於合約的金額，Tesla須向摩根大通支付股票或現金。

摩根大通稱，在Elon Musk發文後，該行就行權價進行了多次相關調整，但Tesla拒絕按照合同規定的行權價結算。由於Tesla未有依照合約付款，摩根大通向其要求索償1.62億美元。

【延伸閱讀】曾叫Elon Musk捐錢　聯合國提計劃書　解釋66億美元如何解決飢荒問題　【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 股票 私有化 Tesla Twitter

上一篇文章

英國通脹升幅超出預期 創10年新高

下一篇文章

【理財智慧】一文看清A股、B股、H股 B股有咩值得投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【有相睇】荃灣中心連企理裝修　業主企硬400萬賣　見上車客有誠意　象徵式減價2000元
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款